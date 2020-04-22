Сторонники дефолта рассчитывают запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Не успеют, - нардеп СН Потураев

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Народные депутаты, отстаивающие идею дефолта в Украине, напрасно думают, что у них получится беспрепятственно сбежать из страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"Последствия дефолта для Аргентины известны. Там были анархия, голодные бунты, разгромы магазинов. То есть хаос. Я, честно говоря, не понимаю, на что рассчитывают адепты секты свидетелей дефолта. Видимо, кто-то рассчитывает запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Но сейчас это вообще затруднительно сделать! Может, они надеются, что добьются дефолта уже после карантина? Так ведь все равно в эти небезызвестные частные самолеты поместятся не все. Кто-то останется один на один с разъяренной, доведенной до голода страной. Сбежать не успеют…", - заявил Потураев.

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.