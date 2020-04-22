Сторонники дефолта рассчитывают запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Не успеют, - нардеп СН Потураев

1558 11
потураев

Народные депутаты, отстаивающие идею дефолта в Украине, напрасно думают, что у них получится беспрепятственно сбежать из страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"Последствия дефолта для Аргентины известны. Там были анархия, голодные бунты, разгромы магазинов. То есть хаос. Я, честно говоря, не понимаю, на что рассчитывают адепты секты свидетелей дефолта. Видимо, кто-то рассчитывает запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Но сейчас это вообще затруднительно сделать! Может, они надеются, что добьются дефолта уже после карантина? Так ведь все равно в эти небезызвестные частные самолеты поместятся не все. Кто-то останется один на один с разъяренной, доведенной до голода страной. Сбежать не успеют…", - заявил Потураев.

Читайте также: В программе "секты свидетелей дефолта" есть пункт о ликвидации всех антикоррупционных органов, - нардеп СН Потураев

Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2 Механизмы не работают
Я вже готую мотузку змащену милом, для тонких хрускітливих шийок, в разі дефолту.
показать весь комментарий
22.04.2020 16:50
+2 Kolja Stambulskij
ні то буде занадто гуманно...я точу сокиру та загострюю палю
показать весь комментарий
22.04.2020 16:54
+2 Irada
Биография интересная у кадра... https://strana.ua/news/214441-nikita-poturaev-kto-on-takoj-i-kak-okazalsja-v-komande-zelenskoho.html Думаю, уже переобувается на ходу.
показать весь комментарий
22.04.2020 17:06
Смотреть комментарии