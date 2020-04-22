Из четырех очагов огня в Чернобыльской зоне один ликвидирован, на трех проводится локализация, - ГСЧС

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В Зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с огнем, из четырех очагов ликвидировали один, а на Житомирщине все пожары локализовали.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий на онлайн-брифинге 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время все очаги пожаров на территории трех лесничеств на севере Житомирщины локализованы. Очагов открытого огня нет, проводятся меры по их окончательной ликвидации. Относительно пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения: из четырех очагов огня один ликвидирован, на трех проводится локализация, наблюдается задымление, но оно значительно меньше, по сравнению с предыдущими днями", - проинформировал Билошицкий.

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Чиновник добавил, что к тушению пожаров в Житомирской области привлечено 1030 человек и около 180 единиц техники ГСЧС, Гослесагентства, Нацполиции и местных органов власти. В Чернобыльской зоне работает 1020 человек и 280 единиц техники.

Он уточнил, что для тушения верховых пожаров и проведения разведки ежедневно применяется авиация, она работает почти весь период световых суток, около 13 часов в день: 3 самолета и 3 пожарных вертолета.

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Как сообщалось, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который начался еще 4 апреля. На территории Житомирской области пожары тушат с 16 апреля. Они охватили территорию более 4 тыс. гектаров.