Стоимость российской нефти Urals упала до 11 долларов за баррель

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Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 долларов до 11,59 долларов за баррель (cif Роттердам).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Argus.

Как отмечается в сообщении, более низкой цена была 1 апреля, когда составила 10,54 долларов за баррель - это стало минимальным значением с марта 1999 года.

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе осталась на прежнем уровне: 1,75 долларов за баррель к североморскому эталону.

В Средиземноморье стоимость партий Юралс объемом по 80 тыс. тонн во вторник снизилась на 5,17 долларов до 12,09 долларов за баррель (cif Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до 11,74 долларов за баррель.

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