Винницкие медики пытаются восстановить нервную систему 2-летнего мальчика, переболевшего COVID-19, - ОГА

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На Винниччине врачи пытаются восстановить функции нервной системы двухлетнего Павлика, который пережил клиническую смерть и преодолел COVID-19.

Об этом в рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О состоянии Павлика. В настоящее время мальчик находится в областной детской клинической больнице, ему проводят терапию для восстановления функций центральной нервной системы. Соматически ребенок стабилен, но остаются, к сожалению, существенные изменения со стороны центральной нервной системы", - сообщил Скальский.

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По его словам, чтобы справиться с болезнью малыша, медиков ожидает очень длительная и кропотливая работа.

Как сообщалось, двухлетний Павлик - пациент с самым тяжелым течением COVID-19 у детей в Украине. Он пережил клиническую смерть, длительное время был подключен к аппарату ИВЛ. Его круглосуточно посменно лечили четыре бригады медиков Могилев-Подольской больнице интенсивного лечения, которые самоизолировались вместе с ребенком на все время его болезни. Мальчик выздоровел от коронавируса, но нуждается в длительном неврологическом лечении от вызванных болезнью осложнений.

По состоянию на утро среды на Винниччине зафиксированы 349 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на 24 административных территориях, в том числе у 24 детей. За последние сутки выявлены 11 случаев коронавируса.

На стационарном лечении находятся 55 пациентов, пятеро из них - в тяжелом состоянии, получают кислородную поддержку на аппарате СИПАП.

В области выздоровели от COVID-19 30 человек. Зарегистрированы три летальных исхода от коронавирусной инфекции у взрослых.