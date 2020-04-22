Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак

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Бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой, и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - подытожил Ермак.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

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