"Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы. ФОТО

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"Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы. ФОТО

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил об информационных и психологических атаках со стороны пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На меня была организована масштабная троллинговая ботовая атака. Причем смешно было то, что сначала наняли какие-то российские ботофермы. Потому что первые "волны" шли с российских номеров. Я над ними посмеялся в чате: мол, что же вы так тупо спалились, ребята? Это же явно ольгинские тролли!

Тогда они переключились на украинские номера. Выглядело это так: мне на телефон поступали звонки с частотой примерно 3 звонка в 5 минут", - прокомментировал Потураев его недавнюю эмоциональную реакцию на пророссийских оппонентов, включая "белое братство" Шария и медведчуковские телеканалы.

По его словам, прокремлевские ресурсы также массированно использовали ботов в Вайбере, которые писали ему оскорбления, угрозы.

Слуга народа Потураев рассказал об атаках ольгинских троллей: Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы 01Слуга народа Потураев рассказал об атаках ольгинских троллей: Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы 02

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

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Топ комментарии
+11 Hulio
"Ольгинские" одноклеточные. ПетуШарий педофил, Дубинский-Бужанский сексуальные партнёры.
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22.04.2020 17:13
+7 Who's Here
Так ольгинские троли же на зеленую шмарклю работают
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22.04.2020 17:15
+6 МистерАлексиус
это Бенин заказ, это ж явно. Темный рыцарь, как сейчас помню, канал имени коломойши, поливал потураева говном
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22.04.2020 17:12
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