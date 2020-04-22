Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

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Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

Государственное бюро расследований заявило о том, что бывшие руководители МВД Киеве предстанут перед судом за разгон Майдана вечером 30 ноября 2013 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "Разгон "Майдана" 30 ноября - экс-руководители управлений ГУ МВД в городе Киеве предстанут перед судом

Экс-правоохранители обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 УК).

Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляли следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

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Расследование преступлений на Майдане
майдан ГБР
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Топ комментарии
+1 Irada
По видеосвязи предстанут из кацапии?
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22.04.2020 17:11
+1 Некто Максим
Мрази зебильные хотят всех сделать плохими: и наших и ваших. НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Будешь из ростова свои видосики записывать, зебил.
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22.04.2020 17:11
+1 олег иванов 9d1a2ffb
На суд они отгул возьмут? Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за гразгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР - Цензор.НЕТ 4016 Половина ведь еще работает.
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22.04.2020 17:12
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