Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий

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Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщает о приостановке единоразовых выплат молодым учителям на 2020 год в связи с изменениями в государственный бюджет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время онлайн-конференции.

"В соответствии с изменениями, который были внесены в бюджет, выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена", - отметила она.

В начале марта Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс педагогам со стажем до 10 лет, они должны были получить выплату в размере 21 тыс. 20 грн.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. После этого в Министерства образования и науки Украины заявили, что в результате внесенных изменений удалось сохранить финансирование на ключевые программы ведомства.

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