Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР на 24 апреля
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.
Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.
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- Кто, кто? - не понял Зеленский.
- Педагоги, - сказали ему - это учителя, они учат наших детей в школах.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Александрович.
Через день пришло другое смс: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Зеленский.
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https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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