Размер оплаты за подачу жалоб в Антимонопольный комитет будет устанавливаться через Prozorro, - Панаиотиди

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство приняло Постановление об установлении размера оплаты за подачу жалоб в АМКУ и внесении платы через систему Прозорро", — написала она.
На правительственном портале постановление пока не опубликовано.
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Генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный написал в Фейсбуке, что таким образом удастся обеспечить доступность подачи жалоб.
"- Онлайн оплата
- стоимость, зависящая от стоимости закупки
- возврат денег в случае удовлетворения жалобы", — написал он.