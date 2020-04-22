С начала суток 22 апреля враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

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В течение 22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим защитникам вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединское.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино противник применил миномет 82-го калибра - 5 мин. А после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются".

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