Красный Крест передал 10 тыс. масок для нужд изоляторов временного содержания, - Нацполиция. ФОТО

188

Делегат Международного Комитета Красного Креста по работе с полицией и органами безопасности Клаудия Люпе в ходе встречи с начальником Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Русланом Горяченко передала для нужд изоляторов временного содержания 10 000 защитных масок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Средства индивидуальной защиты будут использованы для обеспечения безопасности лиц, содержащихся в ИВС, и сотрудников этих учреждений", - сообщается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест передал Украине гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 на Донбассе

Участники встречи также договорились о проведении совместных мероприятий по повышению уровня знаний полицейских в сфере обеспечения прав человека и соблюдения норм международного гуманитарного права.