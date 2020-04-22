В Украину прибыли средства индивидуальной защиты из Турции, - МИД

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В Украину прибыли средства индивидуальной защиты, переданные почетным консулом Украины в Даламане (Турция) господином Xусейном Арсланом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Фейсбуке.

"Почетный консул Украины в г. Даламан (Турция) господин Xусейн Арслан передал через посольство Украины в Турецкой Республике средства индивидуальной защиты - хирургические халаты, комбинезоны, вакуумные очки и козырьки", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что доставить помощь в Украину, несмотря на отсутствие международного сообщения с Турцией, за исключением паромного сообщения Карасу-Черноморск, удалось благодаря судоходной компании ООО "Укрферри".

"Представительство МИД Украины в Одессе уже работает над тем, чтобы передать груз в Монастырисскую центральную районную больницу в Тернопольской области", - добавили в министерстве.

Также МИД Украины поблагодарило почетного консула Украины в г. Даламан за поддержку и помощь в борьбе с распространением COVID-19, чрезвычайно необходимую и важную в настоящее время.

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