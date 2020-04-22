Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО

2282

Лучший иностранный выпускник военной академии Великобритании, украинский курсант Антон Совенко награжден Министерством обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Министр обороны Украины Андрей Таран поощрил будущего офицера.

"За отличные показатели в учебе, исполнительность, разумную инициативу, образцовое выполнение воинского долга, верность Военной присяге, самоотверженное служение украинскому народу и в связи с успешным окончанием Королевской академии сухопутных войск Великобритании, министр обороны подписал приказ о награждении курсанта Coвенко отличием Минобороны Украины - нагрудным знаком "За образцовую службу", - говорится в сообщении.

Это отличие Антону будет вручено по прибытию из Великобритании в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году за границей прошли обучение 219 представителей ВСУ, - Генштаб

Напоминаем, 4 апреля 2020 г. 170 представителей Великобритании и 16 иностранных курсантов завершили обучение на базовом курсе офицерской подготовки в Королевской академии сухопутных войск Великобритании (г. Сендгерст). По итогам обучения, отличие лучшего иностранного выпускника - "Международную премию за лучшие результаты в военной, академической и практической подготовке" получил курсант факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Военной академии (г. Одесса) Антон Совенко.

Также читайте: Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени