В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

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врачи

В Черновицкой области 167 работников медицинских учреждений инфицированы коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Черновицкой области по состоянию на 21 апреля есть 167 работников медицинских учреждений, у которых обнаружен COVID-19. Среди летальных случаев от коронавируса есть двое медработников - это сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской районной больницы", - сообщили в Черновицкой ОГА.

Отмечается, что умершие медработники не работали в учреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

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Напоминаем, в Черновицкой области зафиксировали уже 1053 случая инфицирования COVID-19.

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 5 копійок
Медики зараз як на війні.
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22.04.2020 19:58
+4 кацахол
Ага. Чекаємо, звідки прилетить і лише поранить, чи відразу 200....
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22.04.2020 20:02
+3 Володимир Мик
Согласно статистике, чаще всего можно заразится короновирусом в больницах и магазинах.
Уже всем очевидно, что больницы это рассадники заражения короновирусом.
Как доказательство - массовое заражение врачей.
А значит и все кто попадает в больницы, где есть зараженные, тоже заражаются.
Лучше не попадать в больницу сейчас, ибо там большая вероятность заразится.
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22.04.2020 19:57
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