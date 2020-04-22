В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

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В Черновицкой области 167 работников медицинских учреждений инфицированы коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Черновицкой области по состоянию на 21 апреля есть 167 работников медицинских учреждений, у которых обнаружен COVID-19. Среди летальных случаев от коронавируса есть двое медработников - это сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской районной больницы", - сообщили в Черновицкой ОГА.

Отмечается, что умершие медработники не работали в учреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

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Напоминаем, в Черновицкой области зафиксировали уже 1053 случая инфицирования COVID-19.