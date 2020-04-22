Некоторые категории предпринимателей и потерявшие работу из-за карантина смогут получить помощь на детей до 10 лет, - Минсоцполитики

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Кабинет Министров Украины на заседании 22 апреля принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, документом предусматриваются дополнительные социальные гарантии для определенных категорий населения на период карантина.

"Кабинетом Министров Украины принято решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные", - говорится в сообщении.

Так, решением правительства введена выплата помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и уплачивали единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

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Такой помощью может воспользоваться около 300 тысяч семей. Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума, а именно: для детей до 6-ти лет - 1779 грн; для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен.

Также для граждан, потерявших работу или не имеющих возможности трудоустроиться во время карантина, упрощен доступ и предоставлена ​​возможность получить государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, которая в свою очередь предусматривает и доплаты на каждого ребенка.

В Минсоцполитики информируют, что этой поддержкой будет охвачено около 100 тысяч граждан, а среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, у которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен.

Напомним, решением правительства от 22 апреля увеличен с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.

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