Зеленский назначил Машовца заместителем главы Офиса президента

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Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента Романа Машовца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В сообщении отмечается: "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя Офиса Главы государства Романа Машовца.

Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Роман Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора по обороне и безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом Президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли".

"Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс обратил внимание на решение проблем предприятий, входящих в состав концерна.

Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах Украинского государства.

В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур", - подчеркивается в сообщении.

Справка. Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ".

На сайте Главы государства опубликован Указ №152-2020, котрым с должности заместителя Главы Офиса президента уволена Анна Коваленко, а указом №153-2020 на должность заместителя главы Офиса президента назначен Роман Машовец.