По факту высказываний мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ромах начато уголовное производство, - Нацполиция

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Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полиции вывезти из города представителей ромской общины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - добавил он.

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По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напоминаем, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив поручал вывезти всех ромов из города.