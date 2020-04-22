Быстрого подъема заболеваемости COVID-19 пока нет, в день регистрируется 400-450 случаев, - начальник отдела ЦОЗ Родына

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тест,пцр

Сейчас в Украине ежедневно лабораторно подтверждают 400-450 новых случаев инфицирования коронавируса, быстрого роста новых больных - нет.

Об этом в эфире hromadske рассказал начальник отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родына, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры новых случаев колеблются в пределах 400-450 случаев в день. У нас пока нет подъема. Возможно праздники и меньше обращались. Сейчас мы не видим такого быстрого подъема, как был полторы-две недели назад", - отметил Родына.

По его словам, стабилизация прироста заболевания связана с карантинными мероприятиями: люди остаются дома, меньше контактируют друг с другом, а следовательно, предотвращают инфицирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Минздрава могут проводить до 10 тысяч тестирований на коронавирус, - начальник отдела ЦОЗ Родына

На вопрос, не связана ли такая стабильная ситуация с тем, что тестируют примерно одинаковое количество людей, Родына ответил: "Мы повысили количество тестируемых. Тестируем всех с диагнозом "пневмония" и медицинских работников. А кроме лабораторий областных лабораторных центров, являются частные и лаборатории медучреждений. Если будет больше подозрений - людей будут тестировать. То, что мы сейчас обнаруживаем - это не свидетельство того, что мы что-то скрываем, это реальная картина, которая у нас есть", - отметил Родына.

Напомним, на утро 22 апреля зафиксировано 467 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6592, умерли 174 человека, 424 - выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин ЦОЗ COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Джетро
Не ведите себя как профессиональная гадалка.
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22.04.2020 20:50
+1 Igor L
Ідіоти, у Вас не буде приросту виявлення коронавірусу, бо у Вас кількість досліджень не зростає і групи населення яких ви тестуєте не змінюються! Потрібно значно збільшити кількість досліджень і перейти до масових тотальних перевірок на коронавірус в малих населених пунктах, щоб бачити реальну картину в малому населеному пункті в різних регіонах і по ним робити прогнози по малим населеним пунктам по всій Україні! Як можна судити про кількість хворих якщо не вводяться нові перевірки нових груп ризику - медиків, продавців, водіїв громадського транспорту, священнослужителів, прихожан, правоохоронців, військових, комунальних працівників?
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22.04.2020 20:34
+1 Sophia-Maria Duglass
Новости из Словакии - школы закрыли до сентября
Дети будут завершать учебный год ОНЛАЙН
БРАВО СЛОВАКИ !!!

Карантин снимают - за весь карантин 6 смертей ( 3 из них- в доме престарелых )
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22.04.2020 20:36
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