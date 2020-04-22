Первый случай коронавируса зафиксировали в Чернигове

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В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.

"Мы держались, сколько могли, но ... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем", - сообщил Ломако.

По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

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Коронавирус и карантин
карантин Чернигов COVID-19 коронавирус
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Виявлено один випадок зараження. А скільки зроблено тестів в місті? Один.
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22.04.2020 21:56
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Хуже нібудіт кричали зебіли.
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22.04.2020 22:03
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