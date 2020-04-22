Позиция мэра Ивано-Франковска Марцинкива относительно ромов недопустима, а Нацполиция - не карательная машина, - Аваков

2645

Заявления городского головы Руслана Марцинкива, который требовал в принудительном порядке вывезти из Ивано-Франковска ромов, - нарушение прав человека с признаками ксенофобии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполиция начала уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В сообщении подчеркивается недопустимость деления граждан Украины по этническому признаку, а также то, что городской голова "не имеет права и не будет давать незаконные указания полиции по обращению с лицами разных национальностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США глубоко обеспокоено требованием мэра Ивано-Франковска Марцинкива "запаковать" и "вывезти" из города ромов

Министерство внутренних дел напоминает Руслану Марцинкиву, что упомянутые им лица - такие же граждане государства Украина, как и сам мэр, их права защищены Конституцией, а "высказывания городского головы имеют признаки нарушения прав граждан по религиозной, расовой или национальной принадлежности".

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.

Также читайте: Эффективная политика по вопросам соцзащиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество, - Минсоцполитики