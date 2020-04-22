Материалы относительно работы налоговой и таможни, как и представления на Верланова и Нефьодова передавал Шмыгалю лично в руки, - Уманский

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Премьер-министр Денис Шмыгаль не обращался к экс-министру финансов Игорю Уманскому за материалами относительно так называемого кейса "таможня/налоговая".

Об этом бывший чиновник Кабмина заявил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прореагировал на заявление премьера.

"Господин Шмыгаль не обращался ко мне ни напрямую, ни через третьих лиц о предоставлении подтверждающих материалов. Странно слышать обратное, потому что:

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Материалы я лично в руки передавал господину Шмыгалю. Как и первое представление на увольнение С. Верланова и М. Нефьодова 19 марта. Более того... Господин Шмыгаль обсуждал эти материалы с отдельными депутатами. И мне об этом известно от самих депутатов. Мною эта проблематика и предложения по указанным увольнений озвучивалась неоднократно в том числе на совещаниях с участием президента. И мне президентом предоставлялись поручения, с кем из руководителей правоохранительных органов и каким образом обрабатывать эти материалы. Шмыгаль в присутствии президента предоставлял подтверждение, что соответствующие представления на увольнение мной сделаны и находятся у него. И тому есть много свидетелей. Уголовное дело уже возбуждено Государственным бюро расследований. Ознакомиться с материалами дела смогут те лица, которые будут приобщены следователями к процессуальным действиям. Единственное, кто действительно ко мне обратился с просьбой предоставить соответствующие материалы, был один из руководителей НАБУ. На тот момент я еще не давал подписки о неразглашении, поэтому копии материалов передал также и в НАБУ. Повторное представление на увольнение С. Верланова и М. Нефьодова я сделал 28 марта. Фото этих документов (с датами и номерами) давно опубликовано различными информресурсами. Но учитывая мое увольнение они потеряли юридическую силу. Теперь соответствующие представления может сделать (или не сделать) действующий министр финансов", - сообщил Уманский.

Также, по его слова, тема таможни и налоговой будет обсуждаться рамках специальной группы при руководителе Офиса Президента.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

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Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

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22 апреля стало известно, что бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.