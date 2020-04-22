"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют, - замдиректора Бондарь

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"Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют, - замдиректора Бондарь

В "Укроборонпроме" намерены создать по меньшей мере шесть отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Сам госконцерн в конечном итоге будет ликвидирован.

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь., передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна. Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", - заявил Бондарь.

Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа "Укроборонпрома" напрямую зависит от эффективности парламента.

"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6-9 месяцев", - сообщил заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром".

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Оборона
ликвидация реформы Укроборонпром
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Топ комментарии
+14 dtrscnij grsrt
Тобто точок кормлєнія побільшає у шість разів.
Апетити у чуваков конкретні.
Однако.
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22.04.2020 23:05
+11 Игнатьев Фион
А навіщо нам оборонпром - зелена мразь це партія "мира".
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22.04.2020 23:04
+9 Олександр Петренко b28e592f
При владі вороги України, які знищують армію та оборонну промисловість.
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22.04.2020 23:17
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