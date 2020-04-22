Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз"

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Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз"

В апреле 2020 г. оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, снизилась до 2,9 грн за кубометр (без НДС и наценок). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украина".

В "Нафтогазе" отмечают, что цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года.

Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - Нафтогаз 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз"

"Снижение цен на газ третий месяц подряд - позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с  окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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Топ комментарии
+5 Sinopticos
а нефть вообще бесплатно раздают, а бензин на пару гривен упал, вот в чем вопрос, суперлохотрона
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22.04.2020 23:10
+5 Серж Пир
Учитывая, что цена на газ, по сравнению с прошлым годом на мировом рынке упала в 2 раза, а за 1,5 года в 3 раза, то достижение конечно большое Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5769
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22.04.2020 23:23
+4 Sinopticos
Зеленский, как обещал, снижает тарифы, по просьбам трудящихся, такого не было при Порошенко Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5314
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22.04.2020 23:04
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