Высокий представитель ЕС Боррель приедет в Украину, когда кончится пандемия коронавируса

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боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель вынужден был перенести запланированный на март визит в Украину.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время пресс конференции по итогам видеосовещания министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, он заявил, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый зарубежный визит осуществит в Украину.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной (ситуации. - Ред.), - я посещу Украины", - заявил Боррель, обїяснив это тем, что этот визит был отменен из-за начала пандемии коронавируса. Он также добавил, что впоследствии планирует визит в Беларусь.

В планах верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских соглашений, - Боррель

Напомним, 22 апреля Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для десяти соседних стран из-за пандемии коронавируса. В частности, из них для Украины предусмотрено всего средств - 1,2 миллиарда евро.

Коронавирус и карантин
визит карантин Евросоюз Боррель COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Агаст Майоров
Який він там у сраку високий? Мо колись й був високим, а зараз - старе скрючене пердло - звичайнісінький дідуган. Якщо його пиха йому заважає, то нехай замість себе надішле когось никшого.
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22.04.2020 23:36
+1 Олег Петренко c5e9dac0
Высокий представитель ЕС Боррель приедет в Украину, когда кончится пандемия коронавируса - Цензор.НЕТ 7796
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22.04.2020 23:24
+1 Liberian
И на карантин в луганду комуняку на подвал.
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22.04.2020 23:37
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