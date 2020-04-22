В Черновицкой области подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом, - ОГА

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черновцы

В Черновицкой области 22 апреля официально подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.

В ОГА сообщили, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов.

Подавляющее большинство больных коронавирусом успешно лечится дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

Коронавирус и карантин
Черновицкая область карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
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Хех! Лука зайшов на Цензор. У Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 9191
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22.04.2020 23:27
+5 Женя-Женя
дурдом.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.
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22.04.2020 23:13
+3 А П 6d5dcd2e
Вербное воскресенье добавило, а причина в том, что, без обсервации завезли заробитчан. Там, еще до Вербного, плохо было.
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22.04.2020 23:20
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