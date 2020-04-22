В Черновицкой области подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом, - ОГА

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В Черновицкой области 22 апреля официально подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.

В ОГА сообщили, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов.

Подавляющее большинство больных коронавирусом успешно лечится дома.

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