В Черновицкой области подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 140 человек.
В ОГА сообщили, что медицинские учреждения, отведенные для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов.
Подавляющее большинство больных коронавирусом успешно лечится дома.
Этой области пороблено, хотя после Вербной недили все закономерно.