Наемники РФ продолжают блокировать доступ патрулей ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

213

Наемники РФ препятствовали работе патрулей СММ ОБСЕ на блокпостах в Донецкой и Луганской областях 21 и 22 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

В частности, 21 и 22 апреля на блокпосту вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований в одном случае запретили патрулям СММ ОБСЕ проход в неподконтрольные правительству районы, а в другом случае - в подконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт из-за COVID-19.

22 апреля на блокпосту возле Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) патруль СММ ОБСЕ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что поперек дорожного полотна были установлены шипы, а посреди дороги был предупредительный знак о минной опасности. Отмечается, что наблюдатели миссии не зафиксировали на блокпосту членов вооруженных формирований.

Также читайте: Наемники РФ почти месяц препятствуют доступу СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей

"21 апреля на блокпосту возле н.п. Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены вооруженных формирований 1 раз отказали команде Миссии в проезде на подконтрольные правительству районы и 1 раз - на неподконтрольные правительству районы; в первом случае они объяснили это "необходимостью получить разрешение от членов вооруженных формирований старшего ранга", а во втором - карантинными ограничениями из-за COVID-19", - проинформировали в СММ ОБСЕ.

Подчеркивается, что эти регулярные запреты доступа миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ ОБСЕ пройти или проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

Также читайте: Наемники РФ под предлогом карантина из-за COVID-19 не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса