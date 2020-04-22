У гражданского населения должна быть возможность пересекать линию соприкосновения на Донбассе, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

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В ОБСЕ призвали предоставить возможность гражданскому населению беспрепятственно пересекать линию соприкосновения на Донбассе.

Об этом говорится в обращении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, опубликованном пресс-службой организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям", - заявила она.

Грау также призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.

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Напомним, 22 апреля в ормате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В частности, Киев выступил за создание рабочей группы с представителями таможни и пограничников Украины и РФ для взятия под контроль границы на Донбассе.