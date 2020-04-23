В зоне отчуждения ЧАЭС горят торфяники, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

481

Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне улучшается, удалось локализовать большое количество очагов огня. Однако сейчас там горят торфяники, сильный дым видно с ЧАЭС.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны - торфяники, а с другой - Буряковка. Это село, рядом с которым находится одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов", - отметил он.

И добавил, что работники бригад, которые борются с бедствием, уже очень устали. Они в отчаянии, ведь тушат огонь, но пожары не прекращаются. То есть материальных и технических ресурсов не хватает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения еще горит, но очаги пожаров локализованы. ВИДЕО

"Несмотря на то, что ГСЧС выпускает ролики в соцсетях о том, как счастливые пожарные выезжают из Чернобыля, как они всем обеспечены, сейчас именно волонтеры обеспечивают даже их питание", - подчеркнул Емельяненко.

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров объяснил, что на востоке зоны обязательного отселения (она имеет несколько другой статус, чем зона отчуждения) сгорели почти три села.

"Мы туда поехали, привезли помощь и распространили информацию в соцсетях. Много людей помогли деньгами и отправили вещи для пострадавших, сейчас они всем обеспечены", - рассказал он. И добавил, что впоследствии подключилась и местная власть, она выделит деньги на помощь этим людям.

"Надеюсь, дома таки удастся отстроить. Конечно, психологическая травма у них очень большая. Потому что это небольшие села на границе украинской и белорусской чернобыльских зон. Там даже "деньги не ходят", они на самом деле потеряли все", - заверил Емельяненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из четырех очагов огня в Чернобыльской зоне один ликвидирован, на трех проводится локализация, - ГСЧС

Он также сообщил, что получил недавно видео - вечером 22 апреля дым видно уже из села Опачичи, которое расположено в 10 километрах от бывшего райцентра и в 28 километрах от ЧАЭС. "Там также есть территория одного из лесничеств. Даже из-за границы Чернобыльской зоны из-под забора видно дым. То есть пожары возобновляются", - подытожил он.