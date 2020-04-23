"Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19

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адханом,гебрейесус,тедрос

Вспышки заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19 в большинстве стран продолжатся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которые были затронуты в начале пандемии, теперь начинают видеть возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго", - говорится в сообщении ВОЗ в соцсети.

Отмечается, что несмотря на небольшие цифры (статистики. – Ред.), наблюдаются тревожные тенденции к росту (заболеваиний. – Ред.) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус имеет животное происхождение, - ВОЗ

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год. На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 находятся в разработке.

Коронавирус и карантин
ВОЗ карантин Гебрейесус COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Максим Воронцов f3290d0a
Ага. "Благодаря" тебе, чучело черно*опое. "Этот вирус с нами надолго", - глава ВОЗ Гебрейесус о COVID-19 - Цензор.НЕТ 5802
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23.04.2020 07:11
+5 кацахол
Толерантність як вона є- призначити головою ВОЗ ефіопа-комуніста з IQ 60, котрий ще вчора вмивався сеччю з-під корови.
Факт в тім що можливість зупинити пандемію чорний бездарно просрав.
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23.04.2020 07:31
+3 Ksenia VB
Бачу, люди не готові прийняти нову реальність співіснування з вірусом )
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23.04.2020 07:15
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