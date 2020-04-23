Пятеро из 14 заболевших COVID-19 медиков на Харьковщине контактировали с больным коронавирусом, - ОГА

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В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.

Больше всего заболевших (5 врачей) в Валковской центральной райбольнице. Там было зафиксировано заболевание после контакта с больным COVID-19. Кроме того, случаи заболевания медиков после контакта зарегистрированы в Харьковской городской клинической больнице №13, Центре неотложной помощи и медицины катастроф и Змиевской ЦРБ. Заболевшие медики работают также в областной клинической больнице, Харьковской городской поликлинике №25, областной психиатрической больнице №1 и Институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко.

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Как сообщалось, по состоянию на утро среды в Харьковской области зарегистрировано 238 подозрений на COVID-19. Из них 84 случая - подтверждено, 55 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 84 заболевших 7 человек выздоровели, 2 женщины умерли.

Большинство заболевших - женщины (47 человек). Больше всего случаев подтвержденного COVID-19 зарегистрировано в Харькове (41 человек) и в Валковском районе области (21 человек). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастной группе от 41 до 60 (34 человек) и от 21 до 40 лет(26 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). В возрастной группе от 61 до 80 лет зарегистрировано 20 случаев соответственно.

Из 75 болеющих госпитализированы 46 человек (в том числе трое находятся в реанимации на кислородной поддержке (маске), 29 человек находятся на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 82 человека. 17 находятся на самоизоляции