В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека

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Конституционный Суд Боснии признал ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет неконституционным и нарушающим права человека.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ

Свое решение суд озвучил в среду после того, как несколько человек обжаловали карантинные меры, которые в марте ввела власть Боснии и Герцеговины для борьбы с пандемией коронавируса. Граждане настаивали на нарушении своих прав человека.

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"Конституционный Суд установил, что оспариваемые постановления Главного управления гражданской защиты Боснии и Герцеговины, запрещающие передвижения лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет в Боснии и Герцеговине, нарушили право на свободу передвижения, гарантированное Конституцией Боснии и Герцеговины, а также их права человека, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека", - заявил суд.

Суд обязал правительство Боснии и Герцеговины и Главное управление гражданской защиты принять меры в соответствии со своим решение в течение пяти дней после его получения.

Новые меры, введенные на замену действующим ограничениям, должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов, говорится в заявлении суда.

Начальник Управления гражданской защиты Фахрудин Солак заявил, что орган будет уважать решение суда.

В Боснии зарегистрировано 1368 случаев заболевания на коронавирус и 53 случая смерти.