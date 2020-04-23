Дорожный картель под крышей Укравтодора давит на Минэкономики, заставляя утвердить разработанную лоббистами типичную тендерную документацию, - Загребельская

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Незаконные указания раздает советник премьер-министра Тарас Сиротинский. Он же возглавляет Национальную ассоциацию дорожников, в интересах членов которой и выписана документация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"Дорожный картель под крышей Укравтодора давит на Министерство экономики. Чиновников Минэко заставляют ближайшие дни подписать (легализовать) разработанную лоббистами картеля типичную тендерную документацию. Документация содержит целый ряд дискриминационных требований, которые сотни раз признавались Антимонопольным комитетом незаконными. Кроме этого сама документация получила негативную оценку АМКУ, как ограничивающая конкуренцию. После безуспешных попыток "нагнуть по телефону", в ход пошли заказухи на сливных бачках. Из аппарата Кабмина доносятся слухи, что премьер-министр требует срочно согласовать документацию. Но скорее всего это не лично премьер раздает подобные незаконные указания, а его советник - Тарас Сиротинский. Именно он возглавляет Национальную ассоциацию дорожников (НАДУ), в интересах членов которой и выписана документация. Но есть признаки того, что именно на базе этой ассоциации обеспечивается координация рыночного поведения между членами картеля", - рассказала она.

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"В случае принятия документации в редакции Укравтодора, принимать участие в большинстве закупок САД сможет ограниченное количество компаний - до пяти. Каждая из этих пяти компаний является членом НАДУ. Во время участия в сотни тендерах в прошлом указанные компании вообще не конкурировали между собой на аукционе. Все они имеют сталые хозяйственные отношения и привлекают друг друга на субподряд. Итак ожидать, что оставшись в такой тесной и хорошо знакомой компании, члены НАДУ будут конкурировать между собой, думаю, не стоит. Ведь в этом году государство планирует потратить на строительство дорог 85 млрд бюджетных гривен. И, договорившись, каждый из "закрытого клуба" гарантированно получит большие деньги, которые "стоят" немало в год крупнейшего финансового кризиса десятилетия", - пояснила Загребельская.

"И несколько фактов на предмет того, почему типовая документация не спасает от тендерного троллинга:

- документация не запрещает подавать жалобы и ее утверждение не является основанием для АМКУ не принимать жалобы к рассмотрению;

- уставной капитал подрядчика, который получил наибольшее количество контрактов от Укравтодора (десятки миллиардов), еквивалентен столу, стулу и одному недорогому компьютеру, и, кстати, именно он отвечает всем требованиям документации;

- в первой тройке тендерных троллей находится государственный облавтодор;

- проверка, надзор и прием выполненных подрядчиками работ не регулируется требованиями документации, и под актом приема-передачи всех плохо отремонтированных дорог стоит и продолжает ставится подпись чиновника Укравтодора.

И для визуалов видео завода, асфальт с которого месяц назад Укравтодор разрешил использовать на ремонт трассы Н-31", - резюмировала Загребельская.









