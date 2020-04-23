За сутки на Львовщине зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19, всего 282 инфицированных

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По состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждены 282 случая инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1394 человека, госпитализированы - 320, на амбулаторном лечении - 1074 человека, выписаны - 218 человек. Сейчас в больнице находится 102 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ никого нет. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 282 человек, 12 человек умерли, 32 пациента выздоровели.

"Сегодня у нас в инфекционной больнице 102 человека с коронавирусом. На Львовщине мы уже имеем 282 подтвержденных случая COVID-19, но, к счастью, есть 32 подтвержденных результата людей, которые вылечились", - сказал Андрей Садовый, мэр Львова, во время утреннего эфира на радио "Люкс FM".

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 188 ПЦР-тестов, из которых 8 - положительные.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели.