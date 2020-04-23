Евросоюз должен оказать Украине поддержку в борьбе с коронавирусом, - глава МИД Польши Чапутович

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ЕС должен предоставить Украине и другим странам "Восточного партнерства" помощь в борьбе с коронавирусом, а также создать этим странам возможности к дальнейшему сближению с ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время виртуальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил в среду глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает пресс-служба МИД РП.

"Украина и другие страны "Восточного партнерства" нуждаются в сильной поддержке ЕС в борьбе с COVID-19", - заявил Чапутович.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава поддерживает пакет помощи ЕС для стран ВП, а также отметил, что министры иностранных дел стран "Вышеградской группы" недавно приняли декларацию, в которой призвали создать условия для дальнейшего сближения стран Партнерства к ЕС, в частности, благодаря секторальному сотрудничеству.

Как отмечается, высокий представитель ЕС Хосеп Боррель признал значительный вклад "Вышеградской группы" в дискуссию о будущем ВП.

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МИД РП информирует, что во время дискуссии обсуждалось состояние с реформами в Украине, которые затруднено в связи с эпидемией COVID-19 и ситуацию на востоке Украины, где, несмотря на обмен заключенными политика безопасности и гуманитарная ситуация остается нестабильной из-за действий сепаратистов, которых поддерживает Россия.

Чапутович отметил, что планы реформ нового украинского правительства заслуживают поддержки ЕС. Он также обратил внимание на ситуацию в незаконно оккупированном Крыму, выражая уверенность, что бесправные действия по дальнейшей интеграции полуострова с Россией должны вызывать адекватную реакцию ЕС.

Как сообщалось, в первой половине апреля страны "Вышеградской группы" поддержали предложение Еврокомиссии выделить 140 млн евро для борьбы стран ВП с COVID-19. Как отметил тогда Чапутович, в общем сумма этой помощи может превысить даже 800 млн евро.

По состоянию на утро 23 апреля во мире зарегистрировали 2 628 527 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них - 721 734 человека выздоровели и 183 440 умерли.