Сегодняшний антирекорд по новым случаям Covid-19 - следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

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В Украине зафиксирован антирекорд по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки - 578 человек.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - акцентировал Степанов.

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