Сегодняшний антирекорд по новым случаям Covid-19 - следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

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В Украине зафиксирован антирекорд по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки - 578 человек.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - акцентировал Степанов.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Пасха Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 Утилизация ватников
Не свисти, "пасхальные" попрут дня через три. А сегодняшняя цифра - показатель неэффективности карантина.
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23.04.2020 10:02
+9 вальтер
а как же инкубационный период???
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23.04.2020 10:01
+7 belge
Сегодняшний антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 следствие нарушения карантина на Пасху, - Степанов

Чучело, а то что каждый пятый из них медработник, это как в твою версию вписывается?
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23.04.2020 10:03
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