Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

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Патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

"Недавно патрульные получили вызов от неравнодушных граждан. Ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла перила и похоже, настроена прыгнуть.

За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно - перехватили ее и стащили на землю", - сказано в сообщении.

После этого Владислав отошел вызвать бригаду медиков, а Татьяна осталась предоставлять 18-летней девушке психологическую поддержку. Успокоившись, гражданка пояснила, что пошла на такой поступок из-за проблем в любовных отношениях. Все события той ночи девушка транслировала в соцсеть.

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Фото: патрульная полиция

Патрульные передали гражданку бригаде скорой для дальнейшей госпитализации.

"Гордимся решительностью и профессионализмом наших коллег", - добавили в пресс-службе.