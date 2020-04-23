У 78 жителей общежития в городе Вишневом под Киевом подтвержден COVID-19, - ОГА

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Среди заболевших 2 работника общежития, а также 16 детей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10:00 23 апреля 2020 Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей общежития г. Вишневое (ул. Просвещения, 5).

Результаты:



• Всего проверено образцов биологического материала - 224.

• Подтверждено случаев коронавирусной болезни (COVID-19) - 78.

• Из них дети до 17 лет - 16.

Среди заболевших работников общежития - 2.

3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.

Также обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса - 37 жителей дома заболели, двое умерли. Всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введено состояние особого передвижения".

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