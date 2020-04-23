Число заболевших COVID-19 на Николаевщине достигло 103, включая 30 медработников, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
"По состоянию на 10:00 23 апреля в Николаевской области зарегистрированы 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников - 30", - указывается в сообщении.
За сутки был обнаружен 21 новый случай коронавирусного заболевания, уточняют в ОГА. Из них госпитализированы 7 человек, 14 получают амбулаторное лечение.
Из всех 103 подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 10 человек;
- Южноукраинск - 1 человек;
- Первомайск - 5 человек;
- Арбузинский район - 5 человек;
- Вознесенск и Вознесенский район - 34 человека;
- Вознесенский район - 46 человек;
- Казанковский район - 1 человек;
- Врадиевский район - 1 человек.
За все время от последствий COVID-19 умер один человек.
Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 326, госпитализированы за весь период 137 человек,
амбулаторное лечение проходят 189 человек.
Всего обследовано методом ПЦР - 1318 человек, из них выявлено положительных:
- с подозрением на COVID-19 - 9;
- больных пневмонией - 7;
- контактных лиц - 87.
Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели.