Коронавируса в Туркменистане нет, скрывать нам нечего, - глава МИД Мередов

Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный портал Arzuw NEWS.
"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - заявил Мередов.
"Мы несём ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - добавил он.
Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.
"И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов", - сказал Мередов.
В начале недели в карантинной зоне Туркменабата охрана задержала врача, у которого в кармане оказался мобильный телефон. Он отстранен от работы, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
У входа на территорию зоны есть раздевалки, где медперсонал переодевается, затем проходит контрольный пост охраны, потом дезинфекцию и лишь после этого оказывается на территории зоны.
В раздевалке в шкафу медики обязаны оставлять личные вещи: ключи, кошельки и мобильные телефоны. Врач, переодеваясь, забыл в кармане брюк телефон и надев сверху халат прошел на пункт досмотра.
Обнаружив мобильный сотрудники охраны вызвали офицера МНБ, дежурившего в зоне. Врача забрали в велаятское управление МНБ, где допрашивали в течение двух суток.
Его обвиняли в халатности, нарушении режима секретности и служебной этики. Врача предупредили, что могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что он передавал информацию, фото или видео в зарубежные СМИ.
Врача отпустили, временно отстранив его от работы. Его телефон остался в МНБ для проверки.
Затем допросили его супругу, чтобы выяснить, есть ли у них родственники или знакомые за границей, которые интересовались ситуацией с коронавирусом и положением в карантинной зоне. Телефон супруги также остался в управлении МНБ. Домашний телефон отключен.
Как ранее сообщала ХТ, в Туркменистане выявлены первые зараженные коронавирусом. Семь человек содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада. Помещение отгорожено от остальной зоны и имеет отдельный вход.