56-летний житель Одессы скончался от COVID-19, всего в области 161 инфицированный, - ОГА

1222

ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом в области.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщения о еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы. Выражаю свои соболезнования семье и близким", - сообщил он.

Вместе с тем, Куцый отметил, что сейчас эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной: "Из-за несоблюдения правил индивидуальной санитарной безопасности и отдельных нарушений карантина на Пасху, по данным эпидемиологов, пик заболеваемости ожидается с 3 по 8 мая. Поэтому Кабинет Министров Украины продлил карантин до 11 мая и было принято решение о переносе поминальных дней на июнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подольск в Одесской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, - ОГА

По состоянию на сегодня, из лаборатории пришел второй отрицательный ПЦР-тест на пациента из Овидиопольского района. Поэтому в области уже 5 выздоровевших.

"Очень прошу: эти три недели мы должны быть максимально ответственными и строго соблюдать правила карантина. Не выходить на улицу без крайней необходимости и избегать мест массового скопления людей. Берегите себя", - добавил Куцый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Одесчине от коронавируса умер 60-летний врач