Выявлена задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн, - замглавы Минздрава Шаталова

1975 19
Выявлена задолженность международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн, - замглавы Минздрава Шаталова

Аудит Министерства здравоохранения Украины выявил задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы".

"Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 отправят в регионы, - Степанов. ВИДЕО

Шаталова также сообщила, что Минздрав "более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств".

Тем не менее, про ее словам, в настоящее время Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок. "Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.

По словам Шаталовой, есть также "много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине".

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4 Al Be
Шо? Опять скоммуниздили? Деньги-то взрослые... тут бы не аудиту Министерства здравоохранения Украины проверять... тут бы сбу Украины... или баканов в доляхе???
показать весь комментарий
23.04.2020 11:15
+4 Лариса fb3d953c
Пусть выявляют коррупцию и привлекают прокуратуру. Минздрав как был коррупционным так и остался. Люди там те же,что и сидели раньше,никто из коррупционеров не уволены. Недавняя коррупционная сделка, когда закупили китайские защитные медицинские костюмы по 500 грн и отказали в закупке украинских защитных костюмов по 230 грн - эта сделка говорит о многом. Ганьба зеленым и их новому министру здравоохранения.
показать весь комментарий
23.04.2020 11:19
+3 Юрий Бойко a136a074
"Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств"

Степашка, так ти чим українців лікуєш?
показать весь комментарий
23.04.2020 11:19
Смотреть комментарии