Электронный больничный до сих пор не введен из-за технических проблем, - Степанов

448

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся за технических проблем, которые возникли, в частности, в связи с распространением COVID-19.

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга.

"Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоц. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с насущной ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины рассчитывает запустить листы нетрудоспособности в электронной форме с 1 апреля текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постановление о доплате врачам за борьбу с коронавирусом примут 24 апреля, - Степанов. ВИДЕО