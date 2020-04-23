В Украине с COVID-19 госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 100 пациентов, - ЦОЗ

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В Украине на амбулаторном лечении находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

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В общем 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 72 296 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели.