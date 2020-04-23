Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации, - постановление Кабмина

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Кабинет министров Украины постановил, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома" до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации.

В частности, постановлением правительства №291 от 22 апреля определено, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с этим Министерству цифровой трансформации совместно со Службой безопасности поручено обеспечить функционирование электронного сервиса "Дій вдома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, который является частью сервиса.

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