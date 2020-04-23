61 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 451 зараженный, - ОГА

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По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 23 апреля 2020 официально подтвержден 451 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавирусной болезни.

Всего официально подтвержден 451 случай заболевания коронавирусом.

Из них на стационарном лечении - 109 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 342 человека.

Среди них - 40 детей. Выздоровели - 33 человека.

За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых случаев нет.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1661 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 68 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 3167 контактными лицами.

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