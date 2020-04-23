COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Голосеевском районе. КАРТА

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За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Голосеевском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +13

- Дарницкий - +11

- Деснянский - +11

- Днепровский - +1

- Оболонский - +6

- Печерский - + 6

- Подольский - +4

- Святошинский - +6

- Соломенский - + 10

- Шевченковский - +2

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 70 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1059 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 266. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 106 случаев коронавируса, в Дарницком - 164, в Шевченковском - 85, Голосеевском - 100, Оболонском - 59, Подольском - 49, Днепровском - 83, Деснянском - 87, Святошинском - 60.



