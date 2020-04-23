Количество заболевших COVID-19 на Харьковщине выросло до 101, 18 из них медики: 1 пациент с коронавирусом в реанимации, - ОГА

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В Харьковской области по состоянию на утро четверга, 23 апреля, лабораторно подтвержден 101 случай COVID-19, в том числе 17 - за минувшие сутки, сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер.

"За сутки в области 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов", - написал Кучер в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что среди новых подтвержденных заболевших 4 медика (врачи и санитары) из Валковской центральной райбольницы, Харьковской городской клинической детской больницы №16 и Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечье). Таким образом, число заболевших медиков увеличилось до 18 человек.

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В общей сложности на утро четверга в Харьковской области зарегистрировано 260 подозрений на Covid-19 (в том числе 22 - за минувшие сутки). Из них 101 случай - подтвержден, 63 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки.

Из 101 заболевшего 7 человек выздоровели, 2 умерли, обе женщины.

Среди заболевших примерно поровну женщин и мужчин (51 и 50 человек соответственно). Больше всего случаев подтвержденного Covid-19 зарегистрировано в Харькове (49 человек) и в Валковском районе области (23 человека).

Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастной группе от 41 до 60 лет (36 человек). Чуть меньше - в возрастных группах от 21 до 40 лет и от 61 до 80 лет (32 и 28 случаев соответственно). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (5 случаев).

Из 92 болеющих 53 госпитализированы (в том числе 1 человек находится в реанимации на кислородной маске), 39 - на самоизоляции.

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С подозрением на Covid-19 госпитализировано 78 человек. 18 находятся на самоизоляции.