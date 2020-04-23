Речь не шла о национальности, а о нарушителях карантина, - Марцинкив объяснил свое заявление о ромах

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Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что его заявление о "выселении ромов" касалась исключительно нарушителей карантина, а о национальности речь не шла.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Выступление было эмоциональным, но я не говорил о национальности, я говорил о конкретных лицах, которые уже около четырех недель нарушают условия карантина в Ивано-Франковске. Они проживают в сквере привокзальном, соответственно возле нашего Прикарпатья, без масок, пристают к людям, не соблюдают социальной дистанции. Инициатива была самой полиции, которая обратилась ко мне с тем, что конкретным лицам нужно предоставить транспорт, ведь они прописку имеют в Свалявском районе, и соответственно в Иршавском районе, для того, чтобы они поехали домой. Они выразили такое желание", - рассказал Марцинкив.

Он говорит, что был удивлен, когда часть лиц увезли, а часть лиц и в дальнейшем проживала в привокзальном сквере.

"Это при том, что сегодня запрещено не только проживать, но и гулять в скверах, не соблюдать дистанцию, находится в общественных местах без масок. Более того, мы предлагали, у нас есть соответствующий центр для людей, которые не имеют, где находиться, есть возможность на время карантина там проживать и получать питание, мы делаем бесплатное тестирование людей, которые не имеют жилья, они категорически отказались. Возможно, я слишком эмоционально сказал, прошу прощения", - добавляет мэр Франковска.

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Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.

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Топ комментарии
+15 O Lena Vorobets
Так называемые "ромы" нарушители не только карантина.Законов,правопорядка,спокойной жизни граждан,Не работают,промышляют кражами,наркотиками ,попрошайничеством.В бюджет не платят налоги, но берут пособия,пенсии.Мы содержим эту плесень на свои налоги.Это зараза на теле общества.Существует благодаря коррупции и продажности правоохранительных органов.
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23.04.2020 12:26
+11 Mr Vice President
Мусорские подосы имеют тонны денег с наркобарижничества циган. Аваковци будут бороться со всемы, кто сттанетт на пути циганского беспредела
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23.04.2020 12:29
+9 Гыг с Вами
и ваще ,нарушителей надо бить по морде,а не по национальности.
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23.04.2020 12:24
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