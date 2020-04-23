"Укроборонпром" задолжал государству и сотрудникам около 5 млрд грн

914

Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", задолжали своим работникам и государству около 5 миллиардов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна, об этом заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаил Морозов.

"В состав Концерна входит 137 предприятий. Более двадцати осталось на оккупированных территориях. Из оставшихся только 27 обеспечивают почти 90% дохода всего концерна! Еще несколько практически работают на выживание, остальные - убыточны. На сегодня их суммарная задолженность перед государством и сотрудниками предприятий составляет около пяти миллиардов гривен", - отметил он.

По словам Морозова, ликвидация "Укроборонпрома" сегодня (соответствующий проект закона недавно зарегистрирован в парламенте) в том виде, в котором он на сегодня сформировался - большая ошибка.

"Это в очередной раз отодвинет на непонятный период времени подготовленное Концерном реформирование отрасли, приведет к серьезным экономическим потерям нашего, и без того не очень богатого, государства", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют, - замдиректора Бондарь